За 6 лет в Ленобласти отремонтировали более 1,1 тыс. километров дорог

Также улучшена транспортная доступность населенных пунктов, социальных объектов и туристических маршрутов.

За 6 лет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Ленобласти отремонтировали более 1,1 тыс. километров дорог.

По данным дорожного комитета региона, приведены в порядок ключевые участки в Волосовском, во Всеволожском, в Гатчинском, Лужском, Выборгском и других районах. Также улучшена транспортная доступность населенных пунктов, социальных объектов и туристических маршрутов. Кроме того, учитывали обращения жителей.

Национальный проект завершен, но развитие не останавливается. В рамках нового проекта "Инфраструктура для жизни" Ленобласть будет дальше улучшать дорожную сеть.

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Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти