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За 6 лет в Ленобласти отремонтировали более 1,1 тыс. километров дорог
Сегодня, 11:29
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За 6 лет в Ленобласти отремонтировали более 1,1 тыс. километров дорог

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Также улучшена транспортная доступность населенных пунктов, социальных объектов и туристических маршрутов.

За 6 лет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Ленобласти отремонтировали более 1,1 тыс. километров дорог. 

По данным дорожного комитета региона, приведены в порядок ключевые участки в Волосовском, во Всеволожском, в Гатчинском, Лужском, Выборгском и других районах. Также улучшена транспортная доступность населенных пунктов, социальных объектов и туристических маршрутов. Кроме того, учитывали обращения жителей. 

Национальный проект завершен, но развитие не останавливается. В рамках нового проекта "Инфраструктура для жизни" Ленобласть будет дальше улучшать дорожную сеть. 

Ранее на Piter.TV: дублер Кронверкского моста открыли у Петропавловской крепости. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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