Дублер Кронверкского моста открыли у Петропавловской крепости

На время работ проехать и пройти на Заячий остров можно по временной переправе.

У Петропавловской крепости открыли дублер Кронверкского моста, закрытого на ремонт. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Так, на время работ проехать и пройти на Заячий остров можно по временной переправе. Кроме того, доступен Иоанновский мост.

Кронверкский мост закрыли в октябре прошлого года. Он сохранит свой облик, поскольку является объектом исторического и культурного наследия федерального значения.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург обновил дорожную инфраструктуру на ключевых туристических маршрутах.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"