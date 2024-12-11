  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дублер Кронверкского моста открыли у Петропавловской крепости
Сегодня, 9:40
61
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Дублер Кронверкского моста открыли у Петропавловской крепости

0 0

На время работ проехать и пройти на Заячий остров можно по временной переправе.

У Петропавловской крепости открыли дублер Кронверкского моста, закрытого на ремонт. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Так, на время работ проехать и пройти на Заячий остров можно по временной переправе. Кроме того, доступен Иоанновский мост. 

Кронверкский мост закрыли в октябре прошлого года. Он сохранит свой облик, поскольку является объектом исторического и культурного наследия федерального значения. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург обновил дорожную инфраструктуру на ключевых туристических маршрутах. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: дублер, кронверкский мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии