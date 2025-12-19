В Петербурге началось строительство второго этапа дублера ГКК

Новая магистраль повысит надежность водоотведения для 2,5 миллиона жителей северной части города.

В Санкт-Петербурге стартовал второй этап строительства второй нитки Главного канализационного коллектора, который обеспечит надежное водоотведение для северных районов города. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Новая магистраль протяженностью 12 километров и диаметром 4,5 метра пройдет от Северной станции аэрации в Ольгино до Кантемировского моста. Завершение всех работ планируется к 2029 году. Действующий коллектор на этом участке был построен в 1980-х годах и эксплуатируется в одну нитку, что не позволяет проводить плановый ремонт и обследование без перебоев в системе. Строительство дублера решит эту проблему и обеспечит бесперебойную работу водоотведения.

Проект реализуется в три этапа. Первый этап длиной 2,9 км от Северной станции аэрации до Новой улицы в Лахте был завершен летом 2025 года. Второй этап предусматривает строительство участка длиной 4,2 км от Новой улицы до Планерной улицы. Третий, заключительный этап протяженностью 5,6 км от Планерной улицы до Кантемировского моста, начнется после завершения второго этапа.

Финансирование проекта частично обеспечено за счет федерального казначейского кредита в размере 11,9 млрд рублей, одобренного в прошлом году. Новая магистраль позволит также снизить риск подтоплений улиц во время сильных дождей за счет увеличения регулирующего объема системы.

Фото: пресс-служба Смольного