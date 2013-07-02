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Взрывотехники более 500 раз выезжали на вызовы в Петербурге в 2020 году
Сегодня, 14:43
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nadezhda_sib

Взрывотехники более 500 раз выезжали на вызовы в Петербурге в 2020 году

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Губернатор поблагодарил сотрудников подразделения Росгвардии за работу.

В 2020-м году сотрудники Росгвардии по Петербургу и области обеспечили порядок на 250 крупных мероприятиях. Сегодня, 5 февраля, Отряд мобильного особого назначения посетил губернатор Александр Беглов, передала пресс-служба Смольного.

В течение года взрывотехники отряда 550 раз выезжали на разминирование и проверяли объекты, в том числе по анонимным угрозам. Росгвардейцы осмотрели около 160 подозрительных предметов и уничтожили 700 боеприпасов.

Отдельно градоначальник отметил работу бойцов отряда в период пандемии в обсерваторе "Заря" и "Балтиец", аэропорту Пулково. 

Накануне спикер ЗакСа наградил росгвардейцев за охрану Мариинского дворца 31 января. 

Фото: Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: омон, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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