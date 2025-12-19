Более 900 машин перевезли с платной парковки на спецстоянку в Петербурге в 2025 году

В комитете по транспорту Петербурга подвели итоги контроля в зоне платной парковки за прошлый год. Территорию патрулируют ежедневно пешие специалисты ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга".
На специализированную стоянку перевезли 912 машин, у 17,4 тыс. авто очистили государственные номера от предметов, которые препятствовали фиксации. Без регистрационных знаков было 17,5 тыс. транспортных средств. Всего с водителями провели 7,5 тыс. профилактических бесед.
Обеспечение порядка в зоне платной парковки – наша ключевая задача. Это планомерная, системная работа, направленная на повышение транспортной дисциплины.
Алексей Гончаров, заместитель председателя ведомства
Ранне мы рассказывали о том, что ГАТИ напомнила петербургским водителям о запрете парковки на газонах.
Фото: комтранс Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все