Более 900 машин перевезли с платной парковки на спецстоянку в Петербурге в 2025 году

Всего с водителями провели 7,5 тыс. профилактических бесед.

В комитете по транспорту Петербурга подвели итоги контроля в зоне платной парковки за прошлый год. Территорию патрулируют ежедневно пешие специалисты ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга".

На специализированную стоянку перевезли 912 машин, у 17,4 тыс. авто очистили государственные номера от предметов, которые препятствовали фиксации. Без регистрационных знаков было 17,5 тыс. транспортных средств. Всего с водителями провели 7,5 тыс. профилактических бесед.

Обеспечение порядка в зоне платной парковки – наша ключевая задача. Это планомерная, системная работа, направленная на повышение транспортной дисциплины. Алексей Гончаров, заместитель председателя ведомства

Ранне мы рассказывали о том, что ГАТИ напомнила петербургским водителям о запрете парковки на газонах.

Фото: комтранс Петербурга