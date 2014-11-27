Итоги программы "Производительность труда" подвели в Ленобласти

Участниками национального проекта "Производительность труда" стали 105 промышленных предприятий и около 20 социальных и медицинских организаций.

В Петербурге состоялась первая региональная конференция "Производительность труда. Результаты выполнения национального проекта и перспективы на будущее", в которой участвовал губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона подвел итоги программы "Производительности труда" за 2024 год. Лучшие представители проектов получили награды из рук Александра Дрозденко. Губернатор отметил, что Ленинградская область одной из первых начала внедрение принципов бережливого производства в социальные и медицинские учреждения. Эта инициатива получила поддержку на федеральном уровне.

Участниками национального проекта "Производительность труда" стали 105 промышленных предприятий и около 20 социальных и медицинских организаций. Федеральный центр компетенций оказывает помощь в разработке и внедрении бережливых технологий, улучшении управления и логистики.

В 2025 году реализация национального проекта на территории Ленинградской области будет продолжена.

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Фото: Правительство Ленобласти