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Ленобласть получила третью передвижную лабораторию для анализа воздуха
Сегодня, 8:54
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Ленобласть получила третью передвижную лабораторию для анализа воздуха

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Уже в следующем году планируется оснащение данного транспортного средства оборудованием для проведения анализов качества воздуха.

Третья передвижная лаборатория пополнила арсенал экологической милиции Ленинградской области. Уже в следующем году планируется оснащение данного транспортного средства оборудованием для проведения анализов качества воздуха.

Пресс-служба ведомства сообщила, что новая лаборатория укомплектована всем необходимым оборудованием, включая метеостанцию для мониторинга погодных условий, а также системами энергоснабжения и климат-контроля.Кроме того, специалисты отметили, что была разработана специальная цветовая схема оформления автомобиля, а также установлены проблесковые маячки, официально зарегистрированные в ГИБДД.

Особенное внимание будет уделено установке высокочувствительных приборов для анализа состояния воздушной среды.

Ранее мы сообщили о том, что объем производства плодово-ягодных культур в Ленобласти увеличился почти на 40%.

Фото:  пресс-служба Эконадзора Ленобласти

Теги: ленобласть, эконадзор ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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