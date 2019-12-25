Ленобласть получила третью передвижную лабораторию для анализа воздуха

Уже в следующем году планируется оснащение данного транспортного средства оборудованием для проведения анализов качества воздуха.

Третья передвижная лаборатория пополнила арсенал экологической милиции Ленинградской области. Уже в следующем году планируется оснащение данного транспортного средства оборудованием для проведения анализов качества воздуха.

Пресс-служба ведомства сообщила, что новая лаборатория укомплектована всем необходимым оборудованием, включая метеостанцию для мониторинга погодных условий, а также системами энергоснабжения и климат-контроля.Кроме того, специалисты отметили, что была разработана специальная цветовая схема оформления автомобиля, а также установлены проблесковые маячки, официально зарегистрированные в ГИБДД.

Особенное внимание будет уделено установке высокочувствительных приборов для анализа состояния воздушной среды.

Ранее мы сообщили о том, что объем производства плодово-ягодных культур в Ленобласти увеличился почти на 40%.

Фото: пресс-служба Эконадзора Ленобласти