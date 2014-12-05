В Петербурге изъяли 2400 электровелосипедов и выявили сотни нарушений в службах доставки

Всего за месяц рейдов правоохранители выявили почти 1300 иностранных курьеров с нарушениями миграционного режима.

В Петербурге и Ленобласти завершился первый этап масштабной проверки курьерских служб. Поводом для рейдов стали жалобы на хаос в городском трафике из-за стремительного роста количества электровелосипедов, которые используют доставщики. О первых результатах сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По словам начальника ГУ МВД Романа Плугина, первоначальное внимание полиции было сосредоточено на вопросах дорожной безопасности, однако в ходе проверок вскрылись и другие проблемы — от нарушений миграционного законодательства до отсутствия санитарных норм.

Всего за месяц рейдов правоохранители выявили почти 1300 иностранных курьеров с нарушениями миграционного режима. Более 500 из них отправлены в центры временного содержания для последующей депортации.

В отношении компаний, нанимавших мигрантов без необходимых документов, составлено 113 административных протоколов по статье 18.15 КоАП РФ. Также сотрудники экономической полиции проверили более 250 складов и дарксторов, обслуживающих крупных операторов доставки. В каждом третьем помещении были найдены нелегальные работники.

Дополнительно под проверку попали девять компаний-агрегаторов, предоставляющих иностранцев в качестве курьеров.

Что касается транспорта, использующегося в доставке, полицейские изъяли около 2400 электровелосипедов. Сейчас они находятся на спецстоянках, где проходят техническую экспертизу.

В МВД подчеркивают: эта работа не завершена, рейды продолжатся. Цель — не точечные меры, а устранение системных нарушений в курьерской отрасли, способных влиять на безопасность жителей. По итогам проверки ведомство подготовило предложения по изменению городского законодательства.

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