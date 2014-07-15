За месячник по благоустройству в Петербурге убрали 67,5 млн "квадратов" территории

Мероприятие длилось с 1 по 31 октября.

В Жилищном комитете Петербурга поделились итогами осеннего месячника по благоустройству. Мероприятие длилось с 1 по 31 октября.

Так, отмечается, что районные администрации убрали 67,5 млн "квадратов" территории, среди них – 50 млн внутри кварталов, 17,5 млн – около многоэтажек. А собрано и вывезено 36,2 тыс. "кубов" мусора, смета и листьев.

Помимо этого, обрезали 1,8 тыс. деревьев, подстрижено 7,7 тыс. кустарников. Покрасили и заменили 3,7 тыс. окон в подъездах и на общественных местах.

Ранее общественный транспорт Петербурга начали готовить к зиме.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга