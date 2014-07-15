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За месячник по благоустройству в Петербурге убрали 67,5 млн "квадратов" территории
Сегодня, 16:54
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За месячник по благоустройству в Петербурге убрали 67,5 млн "квадратов" территории

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Мероприятие длилось с 1 по 31 октября.

В Жилищном комитете Петербурга поделились итогами осеннего месячника по благоустройству. Мероприятие длилось с 1 по 31 октября. 

Так, отмечается, что районные администрации убрали 67,5 млн "квадратов" территории, среди них – 50 млн внутри кварталов, 17,5 млн – около многоэтажек. А собрано и вывезено 36,2 тыс. "кубов" мусора, смета и листьев. 

Помимо этого, обрезали 1,8 тыс. деревьев, подстрижено 7,7 тыс. кустарников. Покрасили и заменили 3,7 тыс. окон в подъездах и на общественных местах. 

Ранее общественный транспорт Петербурга начали готовить к зиме. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

Теги: жилищный комитет, месячник по благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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