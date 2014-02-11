На "Невской мануфактуре" завершился первый этап обследования здания

Стали известны первые результаты обследования здания "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной, 50А, в котором в апреле произошел пожар. Его ведет ООО "ПСБ "Жилстрой", сообщила пресс-служба КГИОП.

Для разработки решений по спасению объекта была создана рабочая группа. Подрядчик выполнил геодезический мониторинг объекта, в ходе которого было выявлено превышение допустимых параметров отклонений конструкций части стен, и негативное влияние погодных условий на их сохранность. Было предложено выполнить первоочередное укрепление конструкций стен и укрытие их от атмосферных осадков. Также участники совещания пришли к выводу, что документацию на первоочередные протитивоаварийные работы нужно разработать как можно скорее, а при будущем проектировании предусмотреть возможность воссоздания утраченных частей здания с использованием исторического кирпича.

Собственник сообщил о том, что собирается максимально использовать сохранившиеся детали и элементы памятника при проведении работ по сохранению. Разбирать здание на намерен.

Объект будут исследовать и дальше по мере освобождения конструкций от завалов.

Напомним, Главный производственный корпус с водонапорной башней", входящий в состав комплекса построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон", является объектом культурного наследия. 12 апреля на нем произошел пожар, который практически уничтожил здание. Также при исполнении своих обязанностей погиб сотрудник МЧС Илья Белецкий.

Фото: пресс-служба КГИОП