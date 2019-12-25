Более 250 человек пропали в Петербурге и Ленобласти в ноябре

Из них найдены 189, погибли 18 пропавших.

Добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти подвели итоги работы ноября. Всего пропали 267 человек, из них найдены 189, погибли 18 пропавших.

До сих пор числятся ненайденными 15 человек, также было 27 неподтвержденных заявок. Кроме того, отмечается, что инструкторы школы "ЛизаАлерт" провели 175 профилактических бесед, в ходе которых свыше 5 тыс. детей и взрослых узнали о правилах безопасности.

Ранее мы рассказывали о том, что отряд "ЛизаАлерт" подвел итоги работы в регионе за 14 лет. Работа поисковых групп поддерживается специалистами различных областей: координаторами, водителями, конниками, IT-специалистами, психологами, следователями.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"