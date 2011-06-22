Отряд "ЛизаАлерт" подвел итоги работы в Петербурге и Ленобласти за 14 лет

Работа поисковых групп поддерживается специалистами различных областей: координаторами, водителями, конниками, IT-специалистами, психологами, следователями и представителями других профессий.

Петербургское подразделение добровольческой поисково-спасательной организации "ЛизаАлерт" отпраздновало своё 14-летие. Социальные страницы активистов наполнились отчетами о проделанной работе.

За прошедший период волонтеры нашли в границах Петербурга и Ленобласти 18 400 пропавших. Всего за это время поступило 24 800 обращений о розыске граждан.

Организация обратилась ко всем участникам поисков, отмечая вклад каждого, кто однажды присоединился к поисковым операциям, признав их членами команды.

