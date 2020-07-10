За последнюю неделю количество заболевших COVID-19 в Ненецком АО увеличилось почти вдвое

Самое большое количество заболевших по-прежнему остается в Петербурге.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом подвели итоги прошедшей недели.

Наибольший прирост заболевших коронавирусом с 4 по 10 июля наблюдается в Ненецком автономном округе. Он составил 47%. При этом там не было зафиксировано летальных случаев. Наименьший ― в Калининградской области (4%).

За прошедшую неделю по выздоровлению из стационаров выписали 4 218 человек, 1 395 из них ― в Петербурге.

За весь период в СЗФО было выявлено 62 197 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге откроется выставка, посвященная коронавирусу.

Видео: ИЦК