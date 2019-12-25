В Петербурге откроется выставка, посвященная коронавирусу

Экспозицию создадут в военно-медицинском музее Минобороны РФ.

В четверг, 9 июля, стало известно, что в Военно-медицинском музее Минобороны РФ создадут экспозицию, посвященную борьбе с COVID-19. Об этом сообщило издание "Петербургский дневник".

Сбор артефактов уже начался: экспонаты направят более 10 городов, в том числе из Москвы, Рязани и Владимира. Среди артефактов будут документы, фотографии, видеоролики, медицинская аппаратура и принадлежности, а также произведения искусства, отражающие работу врачей.

Коллекция уже пополнилась медицинскими масками, перчатками, пропусками, положительными тестами, фотографиями пустого метро и улиц, процесса лечения больных.

В музее находятся различные экспонаты, которые посвящены борьбе с эпидемиями, бушевавшими в России. Когда именно откроется выставка, пока не сообщается.

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Фото: Piter.TV