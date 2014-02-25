Во Дворце Труда наградили победителей конкурса "Лучший сварщик - 2022"

Победителем второй год подряд становится энергосварщик ООО "Северная Компания".

В Петербурге подвели итоги конкурса "Лучший сварщик-2022". Звание лучшего специалиста в этой сфере получил Умарбек Музаффаров, сообщил портал "Строительный Петербург".

Музаффаров одержал победу второй год подряд. Он работает энергосварщиком в ООО "Северная Компания". По словам мужчины, он не ожидал призового места, так как у него были сильные конкуренты.

Лучшим сварщиком Ленобласти был признан Александр Васильев. А лучшим среди учащихся профессиональных колледжей стал Максим Скляренко.

Конкурсантом надо было выполнить практическое задание на специальной площадке, показать необходимые теоретические знания и соблюсти технику безопасности.

Награждение победителей конкурса прошло 30 июня во Дворце труда. Награды вручали заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний, председатель Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев.

Видео и фото: Строительный Петербург