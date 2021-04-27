Участники выполнили практическое задание на конкурсе "Лучший сварщик - 2022"

В состав жюри в этом году вошли представители НП "Национальное Агентство Контроля Сварки". Торжественное награждение состоится 30 июня.

В соревновании участвуют сотрудники строительных компаний региона и учащиеся профессиональных колледжей, некоторые уже боролись за звание лучшего сварщика в прошлые разы. Он проходит в рамках VII конкурса профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР", сообщил портал "Строительный Петербург".

На базе учебного научно-технического центра "Сварка" специалисты выполнили практическое задание. Как рассказал Илья Репин, председатель экспертной комиссии, член жюри, задание состоит из сварки двух контрольных сварных соединений. Затем экспертная комиссия проводит визуально-измерительный контроль и рентгенографический контроль. После этого определят победителя.

В состав жюри в этом году вошли представители НП "Национальное Агентство Контроля Сварки". Торжественное награждение состоится 30 июня. Конкурс проходит при поддержке Национального объединения строителей, Комитета по строительству Санкт-Петербурга совместно с профсоюзом строителей.

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