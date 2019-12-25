Петербург провел более 500 деловых международных мероприятий в 2021 году

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев подвел итоги уходящего года для индустрии гостеприимства. По его словам, год был нестандартным. Отрасли не удалось оправиться, так как пандемия продолжается, и в город приезжает очень мало иностранных туристов.
Корнеев рассказал о том, что в начале этого года для индустрии стояла цель сохранить туристский оборот и сохранить кадры. Город оказал предприятиям "беспрецедентную" поддержку. Общий объем финансирования составил 5 млрд рублей. Среди них — налоговые преференции, льготные займы. В следующем году они продолжатся. Речь идет о снижении на 50% транспортного налога, налога на имущество и земельного. 88 льготных займов позволили сохранить 2000 рабочих мест.
Несмотря на пандемию и ограничения, в городе развивался деловой туризм, медицинский, событийный и другие виды. Город получил статус "Safe Travels". В рамках делового туризма было проведено более 500 мероприятий, однако это в 2 раза меньше, чем 2 года назад. Некоторые события прошли онлайн. Город сотрудничает с амбассадорами, которые привлекают в Петербурге международные мероприятия. Они позволят внести в бюджет 2,7 млрд рублей. Петербургский международный экономический форум был первым мировым событием такого масштаба.
Также постепенно развивается инфраструктура. За год открылись 3 новых отеля.
Северная столица стала победителем и призером многих премий в области туризма. Например, World Travel Awards. Фестиваль света "Чудо света" вошел в книгу рекордов России за самую долгую световую инсталляцию.
Сергей Корнеев отметил, что власти придумывают новые способы привлечения туристов в город, разрабатывают интересные туристические программы и маршруты. В этом году был запущен проект "Серебряное ожерелье России". В тур вошли крупные населенные пункты Северо-Запада.
Фото: Piter.TV
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