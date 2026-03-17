Итоги голосования премии "Город в лицах" подвели в Петербурге

Подведены итоги голосования за героев премии "Петербургского дневника" "Город в лицах". Участие в нём приняли 53 311 человек. Самые популярные категории распределились следующим образом: "Образование", "Детский тренер", "Универсальный специалист МФЦ", а также "Специалист в сфере городских пассажирских перевозок" и "Медицинский работник".

Голосование началось 2 февраля и завершилось 15 марта. Всего в 2026 году премия представлена в 11 категориях. Победителей будут чествовать на торжественной церемонии, которая назначена на 23 марта.

Организаторы объявляют партнёров премии в 2026 году: FORT, Halewood, "Цветовик", "Бакунин", "Петербург‑концерт". Партнёром гастрономического сопровождения выступила сеть ресторанов русской кухни "Теремок".

Ранее мы сообщили о том, что Евгений Водолазкин лидирует в рейтинге цитируемости петербургских писателей.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)