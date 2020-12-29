В ГАТИ рассказали, в каких районах лучше и хуже всего убирали дворы в новогодние праздники

За содержание двора отвечает управляющая компания.

В период новогодних праздников Государственная административно-техническая инспекция проверила качество содержания придомовых территорий по 1200 адресам. Из них в 15% были выявлены нарушения, сообщила пресс-служба предприятия.

Лучше всего уборка была организована в Кронштадтском, Петродворцовом и Приморском районах. Хуже всего ― в Красногвардейском, Невском, Центральном, Василеостровском, Красносельском и Московском районах. При повторном осмотре Адмиралтейский и Центральный район исправились.

Чаще всего нарушения связаны с тем, что мусор вывозится несвоевременно, также как и несвоевременно убирается контейнерная площадка и придомовые территории. Не везде дворы обработали противогололедными средствами.

По результатам осмотров в отношении управляющих компаний возбудили 21 административное дело, главам администраций районов направили 32 письма. Они должны принять меры, чтобы устранить нарушения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти 70 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Петербурга в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV