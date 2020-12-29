Почти 70 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Петербурга в новогодние праздники

Качество уборки дворов и улиц в Петербурге контролирует Жилищный комитет и Центр комплексного благоустройства.

В Петербурге в новогодние праздники с улиц вывезли 68,2 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Николая Бондаренко.

Особое внимание коммунальные службы уделили противогололедной обработке дорог, тротуаров, а также подходов к парадным и социально значимым объектам. Самыми напряженными днями для уборки стали первые дни 2021 года.

Так, 2 и 3 января, в Петербурге снег чередовался с дождем. Коммунальным службам приходилось выполнять обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами без остановки.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге ожидается слабая метель и до -13 градусов мороза.

Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom