Во вторник в Петербурге ожидается слабая метель и до -13 градусов мороза

Во вторник, 12 января, в Петербурге ожидается облачная погода, сообщили на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Температура воздуха ночью опустится до -13 градусов, а днем потеплеет до -9 градусов мороза. Специалисты предупреждают о небольшом снеге и слабой метели, а также гололедице. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Сотрудники службы спасения убедительно просят горожан быть внимательными и осторожными.
Ранее мы писали, что метель и -24 ожидаются во вторник в Ленинградской области.
Фото: Piter.TV
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