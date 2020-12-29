Во вторник в Петербурге ожидается слабая метель и до -13 градусов мороза

На дорогах ожидается гололедица. Сотрудники службы спасения убедительно просят горожан быть внимательными и осторожными.

Во вторник, 12 января, в Петербурге ожидается облачная погода, сообщили на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью опустится до -13 градусов, а днем потеплеет до -9 градусов мороза. Специалисты предупреждают о небольшом снеге и слабой метели, а также гололедице. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Сотрудники службы спасения убедительно просят горожан быть внимательными и осторожными.

Ранее мы писали, что метель и -24 ожидаются во вторник в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV