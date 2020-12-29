Метель и -24 ожидаются во вторник в Ленинградской области

Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах и просят автовладельцев быть осторожнее.

Во вторник, 12 января, в некоторых районах Ленобласти на востоке ночью ожидается до -24 градусов мороза, сообщили на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, температура воздуха ночью на западе может опуститься до -15, днем на западе температура воздуха опустится до -11, на востоке до -18, однако местами похолодает до -22 градусов. Ветер ожидается юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, на западе местами порывы до 15 м/с.

Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах и просят автовладельцев быть осторожнее.

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Фото: Piter.TV