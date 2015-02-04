Антинаркотическая комиссия Петербурга подвела итоги работы в 2023 году

По словам губернатора Александра Беглова, большая часть наркопреступлений происходит в интернете

Последнее заседание Антинаркотической комиссии Петербурга в 2023 году прошло 21 декабря в Смольном под председательством губернатора Александра Беглова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Градоначальник отметил, что в этом году была обновлена нормативная база – ее привели в соответствие с федеральной. Кроме того, внесен ряд изменений в перечень Антинаркотической стратегии, разработали и ввели паспорта наркоситуации районов. Подобного нет ни в одном субъекте РФ.

Проект пилотный, его нужно доработать. Он даст нам возможность эффективнее оценивать деятельность городской и районных комиссий. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам губернатора, большая часть наркопреступлений происходит в интернете, что необходимо учитывать при разработке новых профилактических мероприятий.

Фото: Piter.TV