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Антинаркотическая комиссия Петербурга подвела итоги работы в 2023 году
Вчера, 22:36
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Антинаркотическая комиссия Петербурга подвела итоги работы в 2023 году

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По словам губернатора Александра Беглова, большая часть наркопреступлений происходит в интернете

Последнее заседание Антинаркотической комиссии Петербурга в 2023 году прошло 21 декабря в Смольном под председательством губернатора Александра Беглова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Градоначальник отметил, что в этом году была обновлена нормативная база – ее привели в соответствие с федеральной. Кроме того, внесен ряд изменений в перечень Антинаркотической стратегии, разработали и ввели паспорта наркоситуации районов. Подобного нет ни в одном субъекте РФ. 

Проект пилотный, его нужно доработать. Он даст нам возможность эффективнее оценивать деятельность городской и районных комиссий.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам губернатора, большая часть наркопреступлений происходит в интернете, что необходимо учитывать при разработке новых профилактических мероприятий. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр беглов, антинаркотическая комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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