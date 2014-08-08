Пособники колл-центров Украины задержаны в Петербурге

Потерпевшими оказались как минимум 500 россиян.

В Петербурге полицейские задержали троих подозреваемых в пособничестве зарубежным IT-мошенникам из Пензенской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 23 сентября.

Предварительно, в апреле злоумышленники согласились на предложение о легком заработке, выполняя указания кураторов из Украины. Они получили оборудование для подмены телефонных номеров через курьерскую службу, техника размещалась в арендованных квартирах. Жилье меняли в целях конспирации не реже раза в неделю.

В основном фигуранты меняли заблокированные SIM-карты в GSM-шлюзах, новые карты им передавали через закладки. Молодые люди зарабатывали еженедельно порядка 700 долларов. Изъяты SIM-банки, GSM-шлюз, ноутбук, смартфоны и другие предметы. Потерпевшими оказались как минимум 500 россиян.

Расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: пресс-служба МВД России