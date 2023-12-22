Петербуржец не давал есть и держал на цепи 12-летнюю дочь

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в истязании своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

По версии следствия, подозреваемый с 2023 года по настоящее время в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов, систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал её в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате. В настоящее время девочка находится в социальном детском учреждении, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Следственным отделом по Красногвардейскому району решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения петербуржцу.

Недавно 27-летний петербуржец получил условный срок за истязание детей сожительницы.

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