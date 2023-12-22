Почтальон в Петербурге получил условный срок за истязание детей сожительницы

Судьи объявили приговор после того, как подсудимый признал свою вину.

В Петербурге 27-летний мужчина, работающий почтальоном, был приговорен к четырём годам условно с испытательным сроком в два года. Решение вынес Красногвардейский районный суд Петербурга. Об этом информирует пресс-служба городских судов.

Процесс проходил в закрытом режиме. Судьи объявили приговор после того, как подсудимый признал свою вину в истязании двух приёмных детей. Ранее он утверждал, что его оговаривали от этого сами потерпевшие и свидетели.

Установлено, что мужчина истязал двух детей 2009 и 2019 годов рождения в своей квартире на проспекте Наставников. Целями его действий, как утверждает подсудимый, было воспитание: систематически он избивал несовершеннолетних руками и неустановленным предметом.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге арестован автор граффити на улице Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV