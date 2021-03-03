Петербуржец, который спас мальчика на высоте 12-го этажа на Дачном, шел на работу

Местный житель заметил ребенка и быстро поднялся на 11-й этаж в квартиру.

Мужчина, спасший шестилетнего мальчика от падения с высоты 12-го этажа на Дачном проспекте в Петербурге, шел на работу. Герой не живет в доме, в котором ребенок перелез через перила лоджии, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Местный житель заметил ребенка и быстро поднялся на 11-й этаж в квартиру. Последний сильно испугался, мужчина начал его успокаивать, залез на балкон этажом выше и вытащил. Позже горожанин продолжил путь на работу.

Напомним, проверку по факту случившегося проводит прокуратура Петербурга. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики и действиям родителей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга