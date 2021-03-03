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Петербуржец, который спас мальчика на высоте 12-го этажа на Дачном, шел на работу
Сегодня, 16:54
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Петербуржец, который спас мальчика на высоте 12-го этажа на Дачном, шел на работу

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Местный житель заметил ребенка и быстро поднялся на 11-й этаж в квартиру.

Мужчина, спасший шестилетнего мальчика от падения с высоты 12-го этажа на Дачном проспекте в Петербурге, шел на работу. Герой не живет в доме, в котором ребенок перелез через перила лоджии, пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Местный житель заметил ребенка и быстро поднялся на 11-й этаж в квартиру. Последний сильно испугался, мужчина начал его успокаивать, залез на балкон этажом выше и вытащил. Позже горожанин продолжил путь на работу. 

Напомним, проверку по факту случившегося проводит прокуратура Петербурга. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики и действиям родителей. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дачный проспект, спасение ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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