Проекты и исследования в зоне вечной мерзлоты обсуждают в Петербурге

Успешное сохранение вечномерзлых грунтов имеет ключевое значение как для реализации новых проектов.

В Петербурге 20 и 21 ноября состоялась общероссийская конференция "Нефтегазовая инфраструктура на многолетнемерзлых грунтах", собравшая свыше 200 экспертов. Об этом проинформировала пресс-служба "Газпром нефти".

Участники конференции представили и обсудили современные методы мониторинга объектов, расположенных в зонах вечной мерзлоты, а также поделились опытом обустройства инфраструктуры в северных регионах страны.

Успешное сохранение вечномерзлых грунтов имеет ключевое значение как для реализации новых проектов, так и для обеспечения стабильной работы существующей инфраструктуры, включая здания, дороги, школы, медицинские учреждения, аэропорты и инженерные сооружения в районах Крайнего Севера.

Заместитель председателя правления "Газпром нефть" Антон Джалябов выразил уверенность, что мероприятие в Северной столице сыграет важную роль в объединении усилий научного сообщества.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге состоялась Спартакиада Специальной Олимпиады России.

Фото: "Газпром нефть"