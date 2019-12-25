  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проекты и исследования в зоне вечной мерзлоты обсуждают в Петербурге
Сегодня, 12:34
84
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Проекты и исследования в зоне вечной мерзлоты обсуждают в Петербурге

0 0

Успешное сохранение вечномерзлых грунтов имеет ключевое значение как для реализации новых проектов.

В Петербурге 20 и 21 ноября состоялась общероссийская конференция "Нефтегазовая инфраструктура на многолетнемерзлых грунтах", собравшая свыше 200 экспертов. Об этом проинформировала пресс-служба "Газпром нефти".

Участники конференции представили и обсудили современные методы мониторинга объектов, расположенных в зонах вечной мерзлоты, а также поделились опытом обустройства инфраструктуры в северных регионах страны.

Успешное сохранение вечномерзлых грунтов имеет ключевое значение как для реализации новых проектов, так и для обеспечения стабильной работы существующей инфраструктуры, включая здания, дороги, школы, медицинские учреждения, аэропорты и инженерные сооружения в районах Крайнего Севера.

Заместитель председателя правления "Газпром нефть" Антон Джалябов выразил уверенность, что мероприятие в Северной столице сыграет важную роль в объединении усилий научного сообщества.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге состоялась Спартакиада Специальной Олимпиады России.

Фото:  "Газпром нефть" 

Теги: газпром нефть, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии