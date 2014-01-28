Петербургский НИИ выделит почти 430 млн рублей на исследование вакцины от менингита

Участниками испытаний станут не менее 1200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС) намерен выделить 429,3 миллиона рублей на клинические испытания новой вакцины против менингита. Эта информация была размещена на портале государственных закупок.

Победитель тендера займется проведением "многоцентрового двойного слепого рандомизированного исследования вакцины MCV-5 для профилактики менингококковых инфекций", сравнивая её эффективность с французской вакциной Менактра.

Участниками испытаний станут не менее 1200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Все условия договора должны быть выполнены подрядчиком не позже 31 декабря 2026 года, а результаты конкурса подведут 13 декабря 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что центр эпидемиологии и микробиологии построят в Курортном районе.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)