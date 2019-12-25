Центр эпидемиологии и микробиологии построят в Курортном районе

Комплекс будет включать в себя научно-лабораторный корпус, административное здание, научно-исследовательский и научно-производственный корпуса, а также биобанк.

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера планирует построить комплекс зданий в поселке Белоостров на Новом шоссе. Комплекс будет включать в себя научно-лабораторный корпус, административное здание, научно-исследовательский и научно-производственный корпуса, а также биобанк. Эти объекты обеспечат удобные и современные условия труда для ученых и сотрудников института.

По словам вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, в условиях современных вызовов, таких как пандемии и возникновение новых инфекционных заболеваний, роль НИИ существенно возрастает.

Строительство нового комплекса позволит институту расширить свои возможности в области эпидемиологии и микробиологии, став значимым шагом вперед в развитии науки и медицины региона.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году в Петербурге запустят фармзавод по офсетному контракту.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович