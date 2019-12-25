В 2025 году в Петербурге запустят фармзавод по офсетному контракту

Петербург обновил договор с компанией "Р-Фарм": они приобрели права на реализацию проекта в особой экономической зоне на участке "Новоорловская", выкупив компанию "Балтфарма".

Компания "Р-Фарм" реализует проект по созданию нового фармацевтического производства полного цикла в рамках первого офсетного контракта в Петербурге. Планируется, что предприятие начнет функционировать в 2025 году, заявил 28 ноября на международной выставке-форуме "Российский промышленник" вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Петербург обновил договор с компанией "Р-Фарм": они приобрели права на реализацию проекта в особой экономической зоне на участке "Новоорловская", выкупив компанию "Балтфарма". Уже построено здание, идёт установка оборудования и монтаж опорных конструкций.

Предприятие полного цикла будет производить 31 лекарственное средство. Согласно условиям офсетного контракта, в течение семи лет городские власти будут осуществлять закупки препаратов у завода, удовлетворяя нужды льготных категорий населения и загружая мощности предприятия.

Срок действия соглашения составляет 10 лет. Конкурс на создание системы закупок с компенсацией расходов властей Петербурга начался в октябре 2022 года, а подготовка к проекту шла с 2021 года. В итоге "Р-Фарм" предложила построить новое фармацевтическое производство стоимостью 8,7 млрд рублей при стартовой цене контракта 16,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что четверть фармпродукции РФ производится в Петербурге.

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