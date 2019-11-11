Водоканал провел более 19 тыс. исследований питьевой воды Петербурга в августе

Лишь в 25 пробах повышены гигиенические нормативы железа, что связано с изменением гидравлических режимов на сети.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" вновь проверил городскую питьевую воду – проведено более 19 тыс. исследований в августе. Об этом рассказали в пресс-службе организации в понедельник, 18 сентября.

В программу вошли 405 точек, из них 350 – на распределительной сети. Контроль качества воды ведется по порядка 94 показателям.

Было отобрано 470 проб воды с водопроводных станций. По результатам более чем 6 тыс. исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.

Лишь в 25 пробах повышены гигиенические нормативы железа, что связано с изменением гидравлических режимов на сети.

Ранее мы сообщали о том, что несколько фонтанов в Петербурге закроют на промывку до конца недели.

Фото: Pxhere