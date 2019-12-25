"Водоканал" составил топ-10 адресов в Петербурге с наибольшим числом засоров

Лидером списка стал дом по адресу: проспект Большевиков, 17Ч, с 11 случаями нарушений правил эксплуатации канализации.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" представил список домов, чаще всего сталкивающихся с проблемами засоров. На основании поступивших обращений на "горячую" линию компании был составлен антирейтинг, в который вошли десять адресов.

Лидером списка стал дом по адресу: проспект Большевиков, 17Ч, с 11 случаями нарушений правил эксплуатации канализации. Второе и третье места занимают Большая Посадская улица, 9/5А и Софьи Ковалевской, 13, корпус 4А, где зарегистрировано 9 и 7 засоров соответственно. Шесть инцидентов выявлено в доме 54, корпус 2А на проспекте Энергетиков и на улице Бармалеева, 9А. На адресах Мира, 29Б и Дивенская, 11А нашли по пять нарушений. Кроме того, четыре засора были отмечены на Тельмана, 50, корпус 2У, Савушкина, 35А и Куйбышева, 19А.

Представители "Водоканала" подчеркнули, что системы канализации не предназначены для мусора. Нельзя сбрасывать в них строительные отходы, бумагу, тряпки, упаковки и многие другие предметы, что может привести к серьезным последствиям, таким как подтопления и неприятные запахи. Горожан призывают бережно относиться к культуре водопользования.

Ранее мы сообщили о том, что фонтан на улице Комсомола стал пенным из-за хулиганов.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга