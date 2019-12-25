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Ко Дню ВМФ Водоканал установит 120 дополнительных туалетов в Петербурге и Кронштадте
Сегодня, 10:57
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Ко Дню ВМФ Водоканал установит 120 дополнительных туалетов в Петербурге и Кронштадте

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Работа всех туалетов продлена: они будут доступными с 7:30 до 23:30.

В субботу, 29 июля, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщил об установке 120 дополнительных туалетов в день парада ВМФ.

Для удобства участников морского праздника 50 передвижных туалетных кабин поставят на Дворцовой площади. Два стационарных общественных туалета на Сенатской площади, 6 и Адмиралтейском проспекте, 5 будут работать круглосуточно.

В Кронштадте 70 дополнительных передвижных туалетных кабин появятся  на Арсенальном переулке, Макаровской улице, Якорной площади, Форте Константин и Южной причальной стенке.

Работа всех туалетов продлена: они будут доступными с 7:30 до 23:30. Напомним, что все туалетные кабины Водоканала бесплатны.

Ранее на Piter.TV: четыре моста перекроют в Петербурге в День ВМФ.

Фото: Piter.TV

Теги: водоканал петербурга, день военно-морского флота, общественный туалет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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