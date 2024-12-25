На Московской площади неизвестные разгромили общественный туалет

Нарушители проникли в туалет в ночь с 5 на 6 января через окно.

Неизвестные злоумышленники разгромили общественный туалет на Московской площади в Петербурге. Об этом сообщили в "Водоканале".

Нарушители проникли в туалет в ночь с 5 на 6 января через окно. В результате их действий сломаны потолок и смеситель для набора воды, а также отломан штурвал задвижки.

Специалисты вызвали наряд полиции, факт незаконных проникновения и повреждения зафиксирован. В туалете уже навели порядок.

Напоминаем, что за порчу городского имущества предусмотрена административная ответственность – от штрафа до административного ареста. Пресс-служба "Водоканала"

Ранее мы рассказывали о том, что к новогодней ночи в Петербурге установили 90 дополнительных туалетов.

Видео: пресс-служба "Водоканала"