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К новогодней ночи в Петербурге установили 90 дополнительных туалетов
Сегодня, 9:18
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К новогодней ночи в Петербурге установили 90 дополнительных туалетов

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В частности, 30 туалетов разместили на Дворцовой площади.

Сотрудники "Водоканала" установили в Петербурге 90 дополнительных туалетов, которые будут работать всю новогоднюю ночь. Об этом сообщили в предприятии 31 декабря. 

В частности, 30 туалетов разместили на Дворцовой площади, по 10 – на Думской и Малой Конюшенной улицах, набережной реки Мойки от Певческого моста до Невского проспекта, в Александровском саду и на Якорной площади в Кронштадте, а также по пять – в Мошковом переулке и на набережной Зимней канавки. 

Кроме того, в период праздников изменят режим работы общественных туалетов по следующим адресам: Адмиралтейский проспект, 5А, Сенатская площадь, 6Б (с 22:00 31 декабря до 08:00 1 января), шоссе Революции, 71-73, Шлиссельбургское шоссе, 217 (с 21:00 6 января до 09:00 7 января). Остальные открыты в обычном режиме. 

В "Водоканале" жителей и гостей города попросили бережно относиться к туалетам и уважать труд персонала. 

Фото: пресс-служба "Водоканала"

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, общественные туалеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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