Назван район-лидер антирейтинга по сбросу мусора в канализацию в Петербурге

В 2025 году почти половина всех случаев засорения канализации в Санкт-Петербурге произошли из-за попадания в систему неразлагающегося мусора. Чаще всего проблема возникает в Петроградском (64%), Адмиралтейском (52%) и Центральном районах (50%), сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Специалистаы уточнили, что влажные гигиенические салфетки, сбрасываемые в унитазы, накапливаются в трубопроводах и насосных станциях, формируя плотные образования, способные заблокировать водоснабжение целого жилого массива. Такие засоры приводят к снижению срока эффективной работы водоочистных сооружений.

Помимо салфеток, в сетях канализации встречаются тряпки, средства личной гигиены, наполнители для кошачьих туалетов, а иногда и вовсе экзотические объекты вроде мобильного телефона либо детского матрасика.

Так, в июне текущего года крупная тканевая масса вызвала аварийную остановку насосной станции на проспекте Ветеранов, лишив водоснабжения жильцов 171 многоквартирного дома.

Фото: Freepik