Несколько фонтанов в Петербурге закроют на промывку до конца недели

Специалисты очистят чаши и проведут техническое обслуживание сооружений.

С понедельника, 18 сентября, до конца недели в разных районах Северной столицы закроют 21 фонтан на промывку. Об этом информирует пресс-служба ГУП "Водоканал".

Специалисты очистят чаши и проведут техническое обслуживание сооружений. В первый день рабочей недели фонтаны отключили на Московской площади и у дома №3 по Адмиралтейскому проспекту. Также временно не работают "скамейка-фонтан" на Большой Морской улице, Восточный фонтан в парке 300-летия и фонтан у водонапорной башни в Кронштадте.

График отключения фонтанов на всю неделю представлен ниже:

Ранее мы сообщили о том, что Водоканал Петербурга показал помощника организации – робота "Валли".

Фото: Piter.TV; Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга