Водоканал Петербурга показал помощника организации – робота "Валли"

Робот занимается теледиагностикой – он оборудован четырьмя мощными колесами и камерой.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" рассказал, что в составе сотрудников можно найти робота-вездехода "Валли".

Робот занимается теледиагностикой – он оборудован четырьмя мощными колесами и камерой. Специалисты управляют "Валли" с помощью пульта. В случае, если диаметр сети мал, то бригада использует камеру, которая работает по принципу эндоскопии.

Кроме того, в пресс-службе Водоканала напомнили, что даже мелкий мусор может привести к серьезным последствиям и повредить всю систему водоотведения в городе. В унитаз можно смывать только водорастворимую туалетную бумагу.

Ранее мы сообщали о том, что Водоканал Петербурга показал незаменимого работника – кошку Мусю.

Фото: пресс-служба Водоканала