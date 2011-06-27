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Водоканал Петербурга показал помощника организации – робота "Валли"
Сегодня, 18:48
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Водоканал Петербурга показал помощника организации – робота "Валли"

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Робот занимается теледиагностикой – он оборудован четырьмя мощными колесами и камерой.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" рассказал, что в составе сотрудников можно найти робота-вездехода "Валли".

Робот занимается теледиагностикой – он оборудован четырьмя мощными колесами и камерой. Специалисты управляют "Валли" с помощью пульта. В случае, если диаметр сети мал, то бригада использует камеру, которая работает по принципу эндоскопии. 

Кроме того, в пресс-службе Водоканала напомнили, что даже мелкий мусор может привести к серьезным последствиям и повредить всю систему водоотведения в городе. В унитаз можно смывать только водорастворимую туалетную бумагу.

Ранее мы сообщали о том, что Водоканал Петербурга показал незаменимого работника – кошку Мусю.

Фото: пресс-служба Водоканала

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, новый российский робот
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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