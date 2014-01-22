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Водоканал Петербурга показал незаменимого работника – кошку Мусю
Сегодня, 20:27
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Водоканал Петербурга показал незаменимого работника – кошку Мусю

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Животное 10 лет "работает" на Юго-Западных очистных сооружениях.

Сегодня, 8 августа, в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" показали незаменимого работника предприятия – кошку Мусю.

Животное 10 лет "работает" на Юго-Западных очистных сооружениях. Свой трудовой путь Муся начала еще будучи котенком – ее нашли на улице. Сотрудники Водоканала не смогли остаться равнодушными и забрали ее к себе.

Совместно с операторами Муся ежедневно обходит все технологические сооружения ЮЗОС: отстойники, аэротенки, диспетчерскую. Кошка соблюдает распорядок дня – послеобеденный сон в чьем-нибудь шкафчике для одежды стал уже традицией.

Есть у Муси еще одна важная обязанность – она создает уютную атмосферу и психологически комфортный климат для всех работников ЮЗОС.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, животные в городе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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