Водоканал Петербурга показал незаменимого работника – кошку Мусю

Животное 10 лет "работает" на Юго-Западных очистных сооружениях.

Сегодня, 8 августа, в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" показали незаменимого работника предприятия – кошку Мусю.

Животное 10 лет "работает" на Юго-Западных очистных сооружениях. Свой трудовой путь Муся начала еще будучи котенком – ее нашли на улице. Сотрудники Водоканала не смогли остаться равнодушными и забрали ее к себе.

Совместно с операторами Муся ежедневно обходит все технологические сооружения ЮЗОС: отстойники, аэротенки, диспетчерскую. Кошка соблюдает распорядок дня – послеобеденный сон в чьем-нибудь шкафчике для одежды стал уже традицией.

Есть у Муси еще одна важная обязанность – она создает уютную атмосферу и психологически комфортный климат для всех работников ЮЗОС. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"