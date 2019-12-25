С января в бюджет Петербурга поступило почти 1,2 трлн рублей

При этом расходы городской казны составили чуть больше 1 трлн рублей.

По состоянию на начало декабря 2024 года в бюджет Санкт-Петербурга с января по ноябрь поступило 1,192 трлн рублей. Неналоговые доходы городской казны составили большую часть – свыше 1,15 трлн рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.

В сообщении заместитель главы Петербурга отметил, что 70% (или 810,5 млрд рублей) был сформированы за счет платежей по НДФЛ и налогу на прибыль организаций.

Также Корабельников указал, по каким направлениям наблюдается рост поступлений в бюджет. В частности, были названы доходы от НДФЛ, налога на прибыль по основному кругу налогоплательщиков, специальных налоговых режимов для малого бизнеса, акцизов, имущественных налогов и неналоговых доходов.

Исполнение бюджета в относительном выражении немного ниже аналогичного периода прошлого года (78%) и составляет 74,5% . Это связано с увеличением расходов бюджета в корректировку. В абсолютном выражении исполнение растет - плюс 137,2 млрд рублей к прошлому году. Алексей Корабельников, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что власти Петербурга приняли решение увеличить финансирование на новогоднее оформление города. Стоимость оформления Северной столицы к праздникам теперь составляет примерно 1,5 млрд рублей.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга