В среду "Теплосеть" проведет испытания в трех районах Петербурга

Горожан просят соблюдать правила безопасности.

Завтра, 31 марта, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания в трех районах города. Они пройдут в Московском, Фрунзенском и Невском районах. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Температура носителя достигнет 100-110 градусов по Цельсию. Испытания проводятся для того, чтобы выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. В случае вытекания воды на поверхность ни в коем случае нельзя приближаться к потенциально опасному участку. Если ваш автомобиль оказался в зоне разлива, то ущерб будет застрахован. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения.

Накануне трубу прорвало на Пражской улице. Авария произошла в ночное время, обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.TV