В "ТЭК" предупредили об испытаниях теплосети в 5 районах

Узнать график отключения горячей воды в своем доме можно на сайте предприятия.

"ТЭК СПб" проведет испытания теплосетей с 11 по 15 июля в 5 районах Петербурга: Невском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Красносельском.

Температура воды в теплоносителе не будет превышать 40 градусов. Узнать график отключения горячей воды в вашем доме можно на сайте предприятия в разделе "График отключений".

Испытания проводятся для того, чтобы выявить дефекты на теплосетях до начала отопительного сезона. Гражданам напоминают, что в случае вытекания воды на поверхность ни в коем случае нельзя приближаться к опасному участку, в том числе, если там припаркован ваш автомобиль.

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Фото: ВКонтакте / ТЭК СПб