В среду "Теплосеть" проведет испытания в трех районах Петербурга

В среду, 15 июля, в трех районах Петербурга пройдут испытания теплосетей на плотность и прочность. Об этом предупредила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Испытания пройдут в Адмиралтейском, Кировском и Фрунзенском районах Петербурга. Температура воды не будет превышать 40 градусов.
Работы в Адмиралтейском районе пройдут в зоне улиц: Бумажная, Лифляндская, Перекопская, набережная Бумажного и Обводного каналов (между домами 122 и 142) и Старо-Петергофский проспект.
Зона работ в Кировском района обозначена ниже:
Б
Во Фрунзенском районе в зону работ входят теплосети, проходящие по улицам: Белградская, Белы Куна, Будапештская, Маоая Балканская, Пражская, Софийская, Турку и Альпийский переулок.
Накануне улицу Зины Портновой затопила горячая вода.
Ранее Piter.TV
Фото: пресс-служба "Теплосети"
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