В среду "Теплосеть" проведет испытания в трех районах Петербурга

В случае вытекания воды на поверхность, не приближайтесь к опасному участку.

В среду, 15 июля, в трех районах Петербурга пройдут испытания теплосетей на плотность и прочность. Об этом предупредила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Испытания пройдут в Адмиралтейском, Кировском и Фрунзенском районах Петербурга. Температура воды не будет превышать 40 градусов.

Работы в Адмиралтейском районе пройдут в зоне улиц: Бумажная, Лифляндская, Перекопская, набережная Бумажного и Обводного каналов (между домами 122 и 142) и Старо-Петергофский проспект.

Зона работ в Кировском района обозначена ниже:

Б

Во Фрунзенском районе в зону работ входят теплосети, проходящие по улицам: Белградская, Белы Куна, Будапештская, Маоая Балканская, Пражская, Софийская, Турку и Альпийский переулок.

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Ранее Piter.TV