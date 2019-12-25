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В среду "Теплосеть" проведет испытания в трех районах Петербурга
Сегодня, 9:17
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nadezhda_sib

В среду "Теплосеть" проведет испытания в трех районах Петербурга

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В случае вытекания воды на поверхность, не приближайтесь к опасному участку.

В среду, 15 июля, в трех районах Петербурга пройдут испытания теплосетей на плотность и прочность. Об этом предупредила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Испытания пройдут в Адмиралтейском, Кировском и Фрунзенском районах Петербурга. Температура воды не будет превышать 40 градусов.

Работы в Адмиралтейском районе пройдут в зоне улиц: Бумажная, Лифляндская, Перекопская, набережная Бумажного и Обводного каналов (между домами 122 и 142) и Старо-Петергофский проспект.

Зона работ в Кировском района обозначена ниже:

Б

Во Фрунзенском районе в зону работ входят теплосети, проходящие по улицам: Белградская, Белы Куна, Будапештская, Маоая Балканская, Пражская, Софийская, Турку и Альпийский переулок. 

Накануне улицу Зины Портновой затопила горячая вода. 

Ранее Piter.TV 

Фото: пресс-служба "Теплосети"

Теги: испытания теплосетей, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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