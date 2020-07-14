Улицу Зины Портновой затопила горячая вода

Трубу прорвало во время плановых испытаний.

В четвертом часу дня во вторник, 14 июля, на улице Зины Портновой прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На видео местных жителей видно затопленный тротуар и газон, машину аварийной службы городской "Теплосети" и слышно предупреждения, передающиеся по громкоговорителю. Специалисты предупредили об опасной зоне, где есть риск получить ожоги, и угрозе провала грунта и дорожного покрытия.

Прорыв произошел во время плановых испытаний теплосетей, именно на 14 число были запланировали проверки на трубах Кировского района. По информации "Теплосети", вытекание воды уже локализовали.

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