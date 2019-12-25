В Новосибирске упавший потолок насмерть раздавил мужчину

На мужчину обрушилось перекрытие старого дома.

Утром 14 июля в Новосибирске в обрушившемся здании погиб человек.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщает, что в 9 часов 16 минут по местному времени к ним поступило сообщение об обрушении перекрытия в здании, а под завалами может находиться человек. Спасатели незамедлительно прибыли к месту происшествия и приступили к поисковой операции.

В ходе разбора завалов было обнаружено тело жильца 1956 года рождения.

В настоящее время спасатели вскрывают закрытые комнаты и разбирают завалы, также специалистами проводится оценка всех перекрытий на конструктивные изменения в жилом доме МЧС РФ по Новосибирской области

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Фото: МЧС РФ по Новосибирской области