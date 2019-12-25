В Новосибирске упавший потолок насмерть раздавил мужчину

Утром 14 июля в Новосибирске в обрушившемся здании погиб человек.
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщает, что в 9 часов 16 минут по местному времени к ним поступило сообщение об обрушении перекрытия в здании, а под завалами может находиться человек. Спасатели незамедлительно прибыли к месту происшествия и приступили к поисковой операции.
В ходе разбора завалов было обнаружено тело жильца 1956 года рождения.
В настоящее время спасатели вскрывают закрытые комнаты и разбирают завалы, также специалистами проводится оценка всех перекрытий на конструктивные изменения в жилом доме
МЧС РФ по Новосибирской области
Ранее:В Екатеринбурге автобус с пассажирами без водителя за рулем врезался в дерево
Фото: МЧС РФ по Новосибирской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все