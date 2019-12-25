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"ТЭК" испытает теплосети в 8 районах Петербурга
Сегодня, 10:28
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"ТЭК" испытает теплосети в 8 районах Петербурга

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В случае вытекания воды на поверхность граждан просят ни в коем случае не приближаться к опасному участку.

На ближайшей неделе, с 20 по 26 июня, "ТЭК СПб" проведет испытания теплосетей в 8 районах Петербурга и 1 районе Ленобласти. Температура воды в трубах составит 40 градусов.

Проверка пройдет в Выборгском,  Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Петроградском, Пушкинском, Приморском и Московском районах, а также в Тосненском районе. 

Проверки проводятся для того, чтобы обнаружить дефекты до наступления отопительного сезона. 

Узнать график отключения горячей воды в вашем доме можно в разделе "График отключений" на сайте "ТЭК". 

Ранее Piter.tv показал, как машина провалилась в яму с кипятком в Адмиралтейском районе. 

Фото: Piter.tv

Теги: горячая вода, теплосети, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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