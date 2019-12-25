"ТЭК" испытает теплосети в 8 районах Петербурга

В случае вытекания воды на поверхность граждан просят ни в коем случае не приближаться к опасному участку.

На ближайшей неделе, с 20 по 26 июня, "ТЭК СПб" проведет испытания теплосетей в 8 районах Петербурга и 1 районе Ленобласти. Температура воды в трубах составит 40 градусов.

Проверка пройдет в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Петроградском, Пушкинском, Приморском и Московском районах, а также в Тосненском районе.

Проверки проводятся для того, чтобы обнаружить дефекты до наступления отопительного сезона.

Узнать график отключения горячей воды в вашем доме можно в разделе "График отключений" на сайте "ТЭК".

Ранее Piter.tv показал, как машина провалилась в яму с кипятком в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.tv