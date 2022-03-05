В Петербурге 10 июля проверят теплосети в Пушкинском и Невском районах

Проверки помогают обнаружить ненадежные участки труб.

Рабочую неделю в Петербурге завершат четыре гидравлических испытания тепловых сетей. Об этом рассказали в АО "ТЭК СПб" 10 июля.

В Пушкинском районе проверят на прочность теплосети в границах Саперной и Полковой улиц, Красносельского шоссе и Госпитального переулка. В Невском районе три испытания состоятся на территории, которая ограничена улицами Седова, Крупской, Бабушкина и Дудко, а также на проспекте Обуховской Обороны, Фарфоровской улице, улице Бабушкина, Железнодорожном проспекте и улице Дудко, на территории, ограниченной улицей Бехтерева, железнодорожными путями и улицей Седова.

Проверки помогают обнаружить ненадежные участки теплосетей и предупредить технологические нарушения с отключениями горячей воды и тепла в холодное время года.

А 9 июля провели испытания в Московском и Красногвардейском районах.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга