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В Петербурге 10 июля проверят теплосети в Пушкинском и Невском районах
Сегодня, 13:20
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В Петербурге 10 июля проверят теплосети в Пушкинском и Невском районах

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Проверки помогают обнаружить ненадежные участки труб.

Рабочую неделю в Петербурге завершат четыре гидравлических испытания тепловых сетей. Об этом рассказали в АО "ТЭК СПб" 10 июля. 

В Пушкинском районе проверят на прочность теплосети в границах Саперной и Полковой улиц, Красносельского шоссе и Госпитального переулка. В Невском районе три испытания состоятся на территории, которая ограничена улицами Седова, Крупской, Бабушкина и Дудко, а также на проспекте Обуховской Обороны, Фарфоровской улице, улице Бабушкина, Железнодорожном проспекте и улице Дудко, на территории, ограниченной улицей Бехтерева, железнодорожными путями и улицей Седова. 

Проверки помогают обнаружить ненадежные участки теплосетей и предупредить технологические нарушения с отключениями горячей воды и тепла в холодное время года. 

А 9 июля провели испытания в Московском и Красногвардейском районах. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: теплосети, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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