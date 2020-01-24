В Московском и Красногвардейском районах 9 июля проведут гидравлические испытания

Эти мероприятия помогают обнаружить ненадежные участки теплосетей.

В Петербурге 9 июля проведут два гидравлических испытания. Об этом рассказали в пресс-службе АО "ТЭК СПб".

В Московском районе проверят на прочность распределительные тепловые сети к домам по следующим адресам: Пулковское шоссе, 89, 91, 95, 97, 99, 103 и 107. В Красногвардейском районе испытания состоятся на территории, которая ограничена Сосновой улицей, Рябовским шоссе, Окраинной улицей и железнодорожными путями.

До 10 июля гидравлические испытания пройдут в 14 районах Северной столицы. Данные мероприятия помогают обнаружить ненадежные участки теплосетей и предупредить технологические нарушения с отключениями горячей воды и тепла в холодное время года.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга