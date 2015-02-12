РЖД начали испытания элементов контактной сети для будущей ВСМ между Москвой и Петербургом

Для проекта привлекли около 80 российских компаний, которые по техническому заданию РЖД разработали более 800 комплектующих.

РЖД приступили к испытаниям контактной сети для первого этапа высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Опытный участок длиной 800 метров смонтировали на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, где сейчас проверяют надежность и безопасность всех конструкций.

Для проекта привлекли около 80 российских компаний, которые по техническому заданию РЖД разработали более 800 комплектующих. На тестовом участке специалисты оценивают, как все элементы работают вместе, и проводят замеры технических характеристик.

Кроме того, проверяется система стационарной диагностики — 32 датчика отслеживают натяжение проводов, положение конструкции, температуру и другие параметры. В перспективе они смогут автоматически фиксировать обледенение.

По плану, полный цикл испытаний завершится весной 2026 года. Запуск всей магистрали, по которой поезда смогут двигаться со скоростью до 400 км/ч, намечен на 2028 год. Поездка между Москвой и Петербургом по новой линии займёт около 2 часов 15 минут.

ВСМ Москва-Петербург появится на карте московского метро к 2030 году.

